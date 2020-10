Taranto, maltratta ex moglie e figlia 16enne, arrestato pregiudicato

Un 53enne tarantino è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia di 16 anni. Le violenze da parte dell'uomo, pregiudicato, andavano avanti da tempo. Lo scorso 2 ottobre la donna ha riportato a causa del comportamento aggressivo del consorte gravi traumi e contusioni al volto e agli arti. La donna ha trovato la forza per denunciare tutto, e raccontare alla polizia come la sua vita e quella della figlia fossero state sconvolte. In occasione dell'ultima aggressione, l'uomo si era appostato sotto casa dell'ex moglie che aveva minacciato di rivolgersi alla polizia; l'ha afferrata per i capelli, costretta a salire in auto, condotta in aperta campagna e ricoperta di calci e pugni. Qualche giorno prima aveva divelto la porta di casa e la cassetta delle lettere. Pertanto l'uomo è stato raggiunto e arrestato.