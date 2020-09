Martina Franca: 27enne maltrattata da fidanzato, suocera le versa benzina addosso per minacciarla

La polizia di Martina Franca (Ta) ha concluso le indagini nei confronti di un 30enne, pregiudicato del posto, e di sua madre 50enne, entrambi accusati di lesioni, maltrattamenti e stalking verso la fidanzata del giovane, di 27 anni. Le indagini sono scattate quando dal pronto soccorso è arrivata la notizia della giovane in codice rosso, con un trauma cranico, il setto nasale rotto e varie ecchimosi. Già in passato la 27enne era stata malmenata, e anche la madre non perdeva occasione per minacciarla. Tutto è stato accertato anche grazie ai messaggi sul cellulare della ragazza, sottomessa da molti anni. Addirittura la madre del fidanzato, per impaurirla, le aveva gettato addosso della benzina e minacciato di bruciarla con una sigaretta, se avesse denunciato.