Conte su ex Ilva: «Nessuno si è fatto avanti. Vediamo impegni di Arcelor Mittal»

TARANTO - Per l’ex Ilva serviva «un partner industriale, in Italia non si è fatto avanti nessuno. Abbiamo bisogno di Arcelor Mittal. E’ entrata la parte pubblica, loro hanno fatto retromarcia. A novembre scadono gli impegni per rilanciare la transazione energetica, dobbiamo avere il tempo" Lo dice il premier Giuseppe Conte sottolineando che Taranto "sarà il polo siderurgico verde».