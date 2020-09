ArcelorMittal, taglio personale: sindacati confermano sciopero

Fumata nera nell’incontro di oggi tra azienda e sindacati nell’ambito della procedura di raffreddamento in merito alle due giornate di sciopero di 24 ore proclamate da Fim, Fiom e Uilm per domani nel reparto Pla2 e per lunedì 7 settembre nel reparto Laf dello stabilimento siderurgico di Taranto dopo la riduzione del personale tecnologico decisa dalla multinazionale. «Nel corso dell’incontro, nonostante il nostro invito - fanno sapere le sigle metalmeccaniche - a sospendere l’iniziativa unilaterale intrapresa dall’azienda, in merito alla ristrutturazione delle postazioni tecnologiche, la stessa continua a rimanere, in maniera ottusa, sulla propria posizione». Pertanto, le stesse organizzazioni sindacali confermano le due giornate di sciopero, invitando i lavoratori dei reparti interessati ad aderire alla iniziativa di mobilitazione.