Taranto, al «Moscati» ricoverati 8 pazienti affetti da Covid: 7 in ossigenoterapia

TARANTO - I pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto al momento sono 8 (5 uomini e 3 donne), 7 dei quali presentano un quadro clinico moderato/severo in ossigenoterapia.

Lo precisa l’Asl ionica, aggiungendo che «attualmente è ricoverato un solo paziente nel modulo Covid-19 di terapia intensiva. Due persone positive al covid-19, del Ghana e del Mali, asintomatici, sono in isolamento presso il comune di residenza della provincia di Taranto, sotto la sorveglianza del Dipartimento di Prevenzione, con visite mediche effettuate dalle Usca».

Nell’ospedale Moscati è operativa un’apposita Area Covid-19 che comprende Punto di primo intervento, reparto di malattie infettive e un modulo di terapia intensiva. In totale, sono disponibili 8 posti letto per il PPI, 28 posti letto nel reparto di malattie infettive e 20 posti letto nel modulo di terapia intensiva.

Tali strutture sono integrate tra loro con percorsi definiti secondo le disposizioni vigenti: l’Area Covid-19 è separata dal monoblocco del presidio ospedaliero e vi si accede con percorsi esterni. Il Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto spiega che «sono in corso, costantemente, tutti gli accertamenti per i soggetti che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, come da ordinanza regionale, dopo 72 ore dall’avvenuto rientro».