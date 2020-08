Manduria, offese sessiste sul web a coordinatrice Lega: solidarietà di Chiarelli

«Offese sessiste» sono state rivolte sui social alla coordinatrice della Lega a Manduria (Taranto) Cinzia Filotico. Lo comunica l’onorevole Gianfranco Chiarelli, vicecoordinatore regionale della Lega in Puglia, e responsabile del coordinamento provinciale di Taranto, esprimendo «solidarietà e vicinanza» a Filotico «vittima - è detto in una nota - di pesanti insulti sessisti via social».

«L'avvocato Filotico - aggiunge Chiarelli - è una donna di riconosciuto valore e stimata professionalità, che per la prima volta ha deciso di spendersi in politica proprio abbracciando il progetto di ampio respiro della Lega».

Chiarelli «condanna e stigmatizza la violenza verbale espressa a danno di una donna rea», secondo «l'ottuso giudizio dei soliti leoni da tastiera - prosegue il deputato - di essere un’esponente del partito guidato da Salvini. La Lega auspica un confronto democratico e civile con tutti, ma sui contenuti politici e non sulle infondate e offensive accuse personali». "E' su questa regola di buona politica - conclude - che affronteremo la campagna elettorale sia per il rinnovo del Consiglio regionale che per le amministrative di Manduria. L'avvocato Cinzia Filotico ne sarà un valido rappresentante».