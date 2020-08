Taranto, Arcelor Mittal da domani proroga Cigo per 8152 addetti. Inps avvia ispezione

TARANTO - Parte domani la proroga degli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.152 dipendenti dello stabilimento di Taranto (distinti tra quadri, impiegati ed operai che, alla data della presente costituiscono l’intero organico aziendale al netto della struttura dirigenziale) attraverso la Cassa integrazione ordinaria guadagni per un "periodo presumibile» di 13 settimane. La procedura viene comunicata, come prassi, 25 giorni prima della sua attuazione. Non è escluso che questo tipo di ammortizzatore sociale possa essere revocato nei prossimi giorni e sostituito con la cassa integrazione Covid-19. La cassa «ordinaria» era stata utilizzata ininterrottamente da luglio 2019 a metà marzo 2020 con la motivazione della crisi di mercato. Anche per questa proroga l'azienda spiega di trovarsi «nella condizione di dover procedere ad una riduzione della propria attività produttiva» a causa «dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ancora in atto in tutto il territorio nazionale ed internazionale, i cui effetti continuano ad avere riflessi in termini di calo di commesse e ritiro degli ordini prodotti». E considerato «altresì il parziale blocco di parte delle attività produttive, manifatturiere, distributive e commerciali che hanno reso difficilissimo, peraltro, anche la chiusura degli ordini e delle fatturazioni, visto il drastico calo registrato in questi mesi dei volumi e di conseguenza delle attività produttive».

Intanto l’Inps ha avviato una ispezione sulla gestione della cassa integrazione anche per Taranto, così come ha fatto a Genova, dopo la denuncia del 16 maggio scorso della Fiom Cgil. Lo si apprende da fonti della segreteria provinciale del sindacato, che sta producendo altro materiale su richiesta dell’istituto di previdenza. La Fiom inviò un esposto all’Inps e all’ispettorato del lavoro denunciando un utilizzo definito «anomalo» da parte di ArcelorMittal della cassa integrazione.

La sospensione delle attività con la conseguente collocazione in cassa integrazione per ulteriori 1000 lavoratori, secondo il sindacato, non avvenne «per motivi di ritiro degli ordini già esistenti, ma bensì per una volontà aziendale non ben precisata».

L’azienda comunicò il fermo di alcuni impianti di cui pochi giorni prima era stata annunciata la ripartenza «senza una giusta causa - sostiene la Fiom - e utilizzando impropriamente la cassa integrazione scaricando il costo del lavoro verso l'istituto previdenziale».