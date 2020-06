Taranto, oltre 8mila euro raccolti per curare Vincenzo da una forma di tumore raro

TARANTO - E’ partito per Roma con la sua famiglia, a bordo del camper taxi dell’associazione Simba, Vincenzo Semeraro, il bambino di 10 anni del rione Tamburi di Taranto che sta combattendo contro un linfoma infoblastico primitivo nelle ossa.

Da gennaio è sottoposto a dei cicli di chemioterapia ed è stato ricoverato al Policlinico di Bari. Grazie a una gara di solidarietà sono stati raccolti oltre 8mila euro necessari per contribuire a sostenere le spese della lunga degenza nella capitale, dove il piccolo, accompagnato dai suoi genitori, si è trasferito per affrontare un trattamento di immunoterapia e poi il trapianto del midollo. In una settimana sono stati raccolti 8648 euro, attraverso 42 salvadanai esposti in banchetti per strada, bar, panifici, gelaterie e sedi di associazioni. Altre donazioni sono arrivate sul conto corrente di papà Francesco.

«Forza Vincenzo, facciamo il tifo per te», scrive sulla pagina Facebook il movimento Tamburi combattenti, aggiungendo che «nessuno si aspettava dei simili risultati in un periodo di crisi economica diffusa. Vorremmo che questo senso di comunità si rafforzasse e proseguisse in una sorta di abbraccio alla famiglia del piccolo con cui ci terremo in contatto. Il nostro auspicio - conclude il movimento ambientalista - è che questa sensibilità si estenda a tutti i nostri concittadini, piccini e non, che si trovano loro malgrado in una situazione di difficoltà a causa dell’inquinamento che ogni istante mette in pericolo le nostre vite».