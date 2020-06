Taranto, prima il colpo all'Eurospin poi la fuga: 55enne arrestato dalla polizia

TARANTO - Rapina all’Eurospin ma, questa volta, è andata male al rapinatore che è stato arrestato. È successo ieri sera all’Eurospin di Corso Italia. Alla cassa n.3 si avvicina un uomo per fare i suoi acquisti ed invece minaccia l’operatrice costringendola a consegnare le banconote contenute nella cassa ed esce dileguandosi.

I poliziotti, subito allertati e giunti sul posto, raccolgono la denuncia ed alcune informazioni da parte dei presenti: il malfattore si sarebbe allontanato a bordo di una Kia Picanto di colore blu verso il centro città. Gli uomini di una volante, poco dopo, intercettano il veicolo segnalato su Corso due Mari, mentre si apprestava ad attraversare il Ponte Girevole. Vistosi braccato il conducente è sceso dall’auto fuggendo verso la discesa Vasto e poi via Garibaldi, ma la sua fuga è terminata in via Napoli dove è stato raggiunto dagli agenti. Il presunto rapinatore è stato identificato in Duma Stefano di 55 anni. Nella sua auto sono stati trovati gli indumenti usati durante la rapina ed una borsa con l’intera refurtiva pari a circa 500 euro.

I successivi riscontri hanno consentito, anche attraverso la visione delle immagini, che confermavano la corrispondenza precisa del Duma con l’individuo autore della rapina, di assicurare alla giustizia il malvivente, sui cui oltre all’ultimo episodio narrato potrebbero essere anche accertate ulteriori responsabilità riconducibili alle precedenti rapine perpetrate in quel supermercato, restituendo così serenità ai suoi impiegati ed ai suoi utenti.