Fase 2 a Taranto, chiude il reparto di pneumologia al centro Covid 19

TARANTO - Continua il processo di dismissione dell’ospedale «San Giuseppe Moscati» di Taranto come Hub Covid, che sarà completato nei prossimi giorni. L’Asl informa che oggi sono stati dimessi gli ultimi pazienti ricoverati per Coronavirus al reparto di Pneumologia. Dei pazienti che erano rimasti nel reparto nei giorni scorsi, due sono stati trasferiti al reparto Malattie Infettive, tre al proprio domicilio e uno in un centro riabilitativo della provincia. Ora il reparto sarà sanificato e riportato all’origine.

Dopo i lavori di ripristino della struttura per riportare l’ospedale Moscati alla sua attività originaria, l'attività Covid nella fase 2 sarà spostata nel padiglione di Malattie Infettive. L’Asl aggiunge che «ora sarà importante cercare di garantire al massimo il distanziamento anche nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali. Questo lo si otterrà scaglionando gli ingressi; i pazienti saranno chiamati ogni giorno a domicilio e sarà dato loro un appuntamento per evitare assembramenti all’interno della struttura ospedaliera».