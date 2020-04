Nasce a Taranto l’Orchestra giovanile della Magna Grecia

Nasce l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia “Città di Taranto”. L’iniziativa è il frutto del protocollo d’intesa firmato l’altra mattina a Palazzo di Città un tra l’amministrazione Melucci, l’Orchestra della Magna Grecia e il liceo Archita per la costituzione. Si tratta - spiegano gli attori del progetto - della prima orchestra giovanile Istituzionale nata a Taranto e di una delle pochissime in tutto il territorio nazionale. L’orchestra, nella quale potranno entrare i giovani di età compresa fra i 10 e i 25 anni, avrà sede nel teatro comunale Fusco. I giovani che andranno a comporre la formazione musicale avranno l’occasione di interpretare il grande repertorio sinfonico, spaziando tra epoche, generi e tipologie musicali diverse, con il supporto dei professori dell’Orchestra della Magna Grecia.

L’attività prevede la preparazione e lo svolgimento di eventi distribuiti durante l’anno in sinergia con maestri e musicisti di fama internazionale ospitati dalla Magna Grecia, ed eventualmente in collaborazione con i conservatori e gli altri istituti scolastici interessati all’iniziativa. Per il sindaco Rinaldo Melucci, è nato «un grande ed ambizioso progetto per Taranto che mette insieme tre realtà fondamentali come la massima istituzione comunale, il liceo musicale Archita e l’orchestra Ico della città con l’importante obiettivo di avvicinare i giovani alla musica di qualità.

Vogliamo fare innamorare i ragazzi e le loro famiglie della bellezza della musica. Su di loro dobbiamo formare la nuova generazione che sarà in grado di dare una svolta culturale alla città». «Ogni volta che nasce un progetto dedicato ai giovani - ha dichiarato il direttore artistico dell’Ico Magna Grecia, Piero Romano - potenziamo il nostro futuro. Pensare, soprattutto in questo momento di isolamento forzato, a programmare i loro emozionanti incontri di co-creazione mi fa sentire realmente un padre. Taranto da oggi ha un’orchestra giovanile istituzionale che tra le altre cose darà un forte contributo al contrasto alla povertà educativa».Infine, il dirigente scolastico del liceo Archita, Francesco Urso: «L’istituzione del nostro corso musicale compie oggi 10 anni - dice - e la costituzione dell’orchestra giovanile è il modo migliore per festeggiare. Sono realmente felice di poter condividere questo percorso con il sindaco Melucci e l’assessore alla cultura Fabiano Marti, che hanno mostrato la lucidità progettuale proprio in un momento come questo in cui dobbiamo dare ai nostri giovani ulteriori stimoli e nuove frontiere esperienziali, mettendo a sistema un rapporto storico di alternanza scuola-lavoro con l’Orchestra della Magna Grecia».