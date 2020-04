Taranto, negativo a due tamponi: operaio Mittal dimesso, non ha avuto il Coronavirus

È stato dimesso oggi dall’ospedale Moscati (Centro Covid) di Taranto il 42enne operaio dell’Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, ricoverato dal giorno di Pasqua perché avvertiva sintomi sovrapponibili al contagio da Coronavirus. Il lavoratore, residente a Massafra, è stato sottoposto a due tamponi, risultati negativi, e i medici non hanno ritenuto opportuno eseguire un nuovo test dopo i risultati degli esami strumentali ed ematochimici.

Il paziente, a cui è stata curata una leggera polmonite, «in realtà - sottolinea l’Asl in una nota - non ha mai contratto il virus: curato per i suoi sintomi simil-influenzali e risultato negativo a due tamponi consecutivi, ora può tornare a casa».

Restano tre i lavoratori del Siderurgico risultati positivi al Coronavirus e tutti del reparto Pgt (Produzione gas tecnici). Il primo, che fu ricoverato alla fine di marzo, è guarito ed è uscito dall’ospedale nei giorni scorsi. Altri due sono asintomatici e in quarantena domiciliare con il monitoraggio delle strutture sanitarie preposte.