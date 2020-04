Arcelor Mittal, i sindacati: «Altro operaio tarantino positivo al Covid-19. È a casa»

TARANTO - Un altro lavoratore dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, collega di reparto dell’operaio guarito e uscito oggi dall’ospedale Moscati, è risultato positivo al Coronavirus ma ormai da giorni è in quarantena domiciliare come da protocollo Asl e non avverte - a quanto di apprende - particolari sintomi.

«In riferimento al nuovo caso di positività al Covid-19 - scrive la Uilm in una lettera al presidente della Regione Puglia e al responsabile del Dipartimento di prevenzione dell’Asl - di un altro collega di squadra del precedente caso, continuiamo ad esprimere la nostra preoccupazione su un eventuale contagio di massa all’interno dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto». L'organizzazione sindacale sottolinea che essendo l’ex Ilva "un’azienda a ciclo integrale vi è l’obbligatorietà di un continuo lavoro come previsto dal Dpcm. Vi chiediamo con estrema urgenza la possibilità di istituire un protocollo sanitario ad hoc a partire dal reparto lì dove sono presenti i casi Covid-19 (Esame con tampone a campione)».