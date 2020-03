Ex Ilva, tavolo per lo sviluppo a Taranto, il Comune: «Bisogna coinvolgere la comunità»

TARANTO - Nella previsione «di eventuali intese», è stato espresso «l'unanime richiamo al Governo ad un preventivo confronto e alla condivisione, oltre che con le parti sociali, anche con la comunità ionica e gli enti locali». E' l'appello che il «Tavolo per lo sviluppo» che si è riunito questo pomeriggio al Municipio di Taranto, composto da Comune, Provincia, Camera di Commercio, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Confsal, rivolge al governo in merito al negoziato con ArcelorMittal per la gestione del polo siderurgico tarantino.

Nel corso dell’incontro, è stato posto «l'accento - è detto in una nota - sulla centralità delle istanze provenienti in questo momento dal mondo del lavoro e delle imprese». Quanto alla vertenza ex Ilva, il Tavolo per lo sviluppo tornerà a riunirsi per «ulteriori approfondimenti sui contenuti e sulle soluzioni, che non potranno che vedere da subito il coinvolgimento delle singole categorie». Tutti i partecipanti hanno «affrontato - spiega la nota - le questioni relative al cosiddetto Cantiere Taranto, dichiarando la disponibilità a ricercare una solida posizione unitaria in vista della convocazione del Tavolo del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) convocato per il 5 marzo a Roma».