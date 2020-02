Arcelor Mittal chiude il 2019 con un rosso di 2,5 miliardi di dollari

Arcelor Mittal chiude il 2019 con una perdita netta di 2,5 miliardi di dollari. Lo rende noto il colosso dell’acciaio, sottolineando però che per il 2020 «i segnali indicano che il rallentamento della domanda inizia a stabilizzarsi e ci aspettiamo che la domanda nei nostri mercati core aumenti». Il quarto trimestre dell’anno scorso si chiude con una Ebitda di 925 milioni di dollari, meglio delle stime degli analisti che avevano previsto una Ebitda di 847 milioni di dollari.

«E' ancora presto per vedere l’impatto del coronavirus ma certamente peserà sull'attività industriale nel primo trimestre dell’anno». Lo ha detto Aditya Mittal, presidente e direttore finanziario di Arcelor Mittal durante la conference call per la presentazione dei conti del gruppo, aggiungendo però di «aspettarsi un rimbalzo nella seconda metà dell’anno» e sottolineando che «in Cina abbiamo un piano robusto per il 2020». Ha precisato poi che al momento le operazioni del gruppo in Cina continuano.