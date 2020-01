Taranto, folle inseguimento per sfuggire all'alt: cc arrestano 18enne, non aveva mai preso la patente

I carabinieri di Taranto hanno arrestato un 18enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo che, insieme alla fidanzatina minorenne, si è reso protagonista di un rocambolesco inseguimento per le vie della città. I militari gli hanno intimato l'alt, ma il ragazzo ha accelerato e ha cominciato a fuggire, passando per San Vito, Lama, Salinella, fino a via Leonida dove ha tentato di speronare la gazzella, ma è stato poi bloccato e ammanettato. Il ragazzo non aveva mai preso la patente.