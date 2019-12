Mittal, operaio tarantino: «Politica non fa miracoli, confido in San Pio»

«Il governo non fa miracoli, come non ne ha fatti la politica negli ultimi trent'anni. Non resta che affidarci a San Pio, di cui sono devoto, insieme a tanti altri miei colleghi, e dal quale sono stato miracolato 18 anni fa». Piero Vernile, 40 anni e tre figli, operaio dell’ex Ilva di Taranto, domani (ore 17), insieme ad altri suoi colleghi pugliesi e a una rappresentanza di lavoratori della Whirlpool di Napoli, parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del presepe vivente di Pietrelcina, terra natale di San Pio, su invito del sindaco Domenico Masone.

«Sono onorato - dice ancora Vernile - di essere a Pietrelcina in rappresentanza di migliaia di miei colleghi. Come ho detto al premier Conte nella sua recente venuta a Taranto, noi non ci arrenderemo e non vogliamo reddito di cittadinanza o altre forme di assistenzialismo. Nel 2012 bene ha fatto la magistratura a intervenire alle mancanze della politica. Oggi il conto però non dobbiamo pagarlo noi lavoratori che non abbiamo nessuna colpa e non siamo assassini solo perché lavoriamo e vogliamo lavorare».