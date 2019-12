Palagianello, cocaina nel reggiseno: arrestata coppia di spacciatori

Una coppia di giovani è stata arrestata dai Carabinieri di Palagianello per detenzione ai fii di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari sono intervenuti nelle zone frequentati dai giovani nel centro cittadino: in una strada hanno ispspettivo gli uomini dell'Arma un uomo e una donna a bordo di una Fiat Bravo: si trattava di un 28enne segnalato in Banca dati e di una 23enne incensurata.

I due sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare che ha consentito il rinvenimento di 23 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione, di 120 euro e di una banconota da 50 euro falsa. La maggior parte della droga era nascosta all’interno del reggiseno della donna. Quest'ultima è finita agli arresti domiciliari mentre il 28enne è stato rinchiuso in carcere a Taranto.