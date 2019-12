Manduria, scoperta discarica abusiva di 6mila mq

Una discarica abusiva di circa 6.000 metri quadrati, insistente su un fondo rustico in agro di Manduria, è stata scoperta e sequestrata dal Nucleo di vigilanza Ambientale della Regione Puglia. Nella discarica è stata rinvenuta una notevole quantità di cumuli di rifiuti di varia natura, alcuni a vista, altri affioranti dai vari strati di terreno che ignoti hanno steso per coprire i rifiuti stessi. Tra questi c'erano materiale vetroso, plastico, inerte da demolizione, sfalci di vegetazione, pneumatici fuori uso, materiale bituminoso, fusti in plastica e metallo contenenti residui di pitture e vernici, parti di pannelli in cemento, pali forati in cemento per vigneto e cemento amianto.

«Un altro sequestro - commenta l’assessore regionale alla Qualità dell’Ambiente Gianni Stea - da parte della Vigilanza Ambientale a difesa del nostro territorio e della sua bellezza che troppo spesso viene deturpata da chi non ha rispetto per la comunità in cui vive. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sarà sconfitto con controlli sempre più serrati»