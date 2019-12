Taranto, sfuggì all'operazione «Madame»: arrestato vicino Liverpool

TARANTO - E' stato fermato vicino Liverpool dopo che lo scorso 11 gennaio era sfuggito alla cattura dei poliziotti della squadra mobile di Taranto che, nell'ambito dell'operazione «Madame», sgominarono un’associazione a delinquere dedita allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione. Costantin Taraivan, rumeno di 37 anni, è stato pertanto arrestato perchè destinatario di un mandato di cattura internazionale.

L’intensa attività investigativa portò alla luce una organizzazione criminale transnazionale dedita allo sfruttamento della prostituzione ai danni di alcune giovani ragazze prevalentemente provenienti dall’Est Europa, che venivano messe in strada, indotte alla prostituzione e sottoposte a «protezione» dietro il pagamento di somme di denaro.

Si accertò che alcune di loro si vendevano sotto il controllo locale di una 30enne rumena, a sua volta prostituta, stabilmente radicata in terra jonica (nel comune di Faggiano), nonché testa di ponte sul territorio. Sottoposte al suo «controllo», sorretta in ciò da altri quattro soggetti, le giovani ragazze corrispondevano settimanalmente somme di denaro (circa 400 euro) quale corrispettivo non solo della locazione del «posto letto» loro offerto all’interno dell’abitazione della «maitresse», ma anche per poter esercitare la prostituzione nei luoghi assegnati senza correre rischi e senza alcuna ripercussione di sorta.