Raffinavano cocaina ed eroina a Taranto: 12 arresti in 3 gruppi della malavita locale

TARANTO - Disponevano di luoghi di raffinazione per il taglio di cocaina ed eroina e per lo stoccaggio della marijuana i 12 presunti appartenenti a tre sodalizi criminali costituiti da cittadini albanesi e italiani arrestati oggi dalla Guardia di finanza di Taranto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della procura distrettuale antimafia. Le indagini hanno permesso di delineare la composizione e la struttura gerarchica delle organizzazioni che si sono distinte, secondo gli inquirenti, per la particolare cautela nella gestione dei loro traffici illeciti tanto da rendere particolarmente difficile la loro identificazione.

C'è un episodio in particolare che, secondo gli investigatori, dimostra la «propensione a delinquere» degli indagati. Una delle organizzazioni criminali aveva organizzato l'assalto a un carico di circa 40 chili di cocaina che sarebbe dovuto arrivare nella città di Taranto a cura di un altro sodalizio. Le modalità prevedevano la simulazione di un falso posto di controllo di polizia, l’utilizzo di armi di elevata potenzialità offensiva, lampeggianti e divise artefatte. Progetto non andato a buon fine solo perché il carico non è mai arrivato in Italia. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro complessivamente, in diverse operazioni di servizio, 5 tonnellate di marijuana, 15 chili di eroina, 2 chili di cocaina e un chilo di hascisc, nonché 2 gommoni, 3 auto, 2 pistole con matricola cancellata e diverse centinaia di proiettili. Nel corso delle indagini sono state, inoltre, arrestate in flagranza di reato 9 persone utilizzate per il trasporto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti e delle armi.