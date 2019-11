Mittal: «Via da Taranto il 4 dicembre». Morselli: «Senza scudo non si va avanti». Procura Milano apre inchiesta

Giornata pesantissima quella di ieri sulla questione ex Ilva: la Procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo per verificare reati da parte di ArcelorMittal per il possibile danno all’interesse pubblico. Interverrà anche nella causa civile. Ricorso d’urgenza dei commissari contro il recesso. L’azienda, poi, ha fatto sapere che andrà via da Taranto dal 4 dicembre, indicando la possibilità di emissioni al momento dello spegnimento degli impianti. «Ci hanno tolto la bacchetta magica per lavorare», ha dichiarato l’Ad Morselli con riferimento allo scudo penale. Durissima reazione del governo: «Mittal ha grandissime responsabilità, pagherà i danni. Non lasceremo che spengano gli impianti», dice Conte. Male l’incontro con i sindacati al ministero dello Sviluppo Economico.

OBIETTIVO DEL GOVERNO: TOGLIERE 'ALIBI' A MITTAL - La «battaglia del secolo» è iniziata. Si gioca in tribunale la partita tra governo e Arcelor Mittal per evitare che l’azienda franco-indiana spenga gli altiforni dell’ex Ilva di Taranto. Sedersi a un tavolo adesso sembra impensabile. Ma a Palazzo Chigi l’ipotesi di una convocazione del premier ai Mittal viene ancora tenuta in piedi. Ci sarà, viene spiegato, quando il governo sarà pronto. Perché in queste ore si affilano tutti gli strumenti, legali e non, per spuntare le armi dell’azienda e impedire che blocchi la produzione. Ma soprattutto per toglierle qualsiasi «alibi» in caso di sganciamento ( dalla mancanza dello scudo penale al possibile ridimensionamento del numero dei dipendenti delle acciaierie).

C'è il ricorso d’urgenza dei commissari al tribunale e c'è anche «l'assist» dei magistrati milanesi che aprono un’inchiesta penale. Conte ne parla in un post su Facebook in cui non sembra indicare altra via della battaglia giudiziaria. Ma si lavora per quella battaglia e per il futuro, in queste ore. E torna anche l'ipotesi di un decreto per introdurre lo scudo penale, sul quale Conte è pronto ad andare di persona a convincere i parlamentari M5s. D’altra parte il premier potrà contare anche sui 4 punti votati dai parlamentari 5 stelle. Si tratta - si apprende da diversi partecipanti all’assemblea dei senatori di due giorni fa - di dare piena fiducia alla trattativa di Stefano Patuanelli e di non collegare la vicenda ex Ilva alla fiducia al governo Conte. Nell’accordo raggiunto si ribadisce che lo scudo penale non è tema di discussione. Ma che se per ragioni legali dovesse riproporsi, l’argomento dovrà essere sottoposto all’assemblea dei pentastellati alla presenza del presidente del Consiglio.

Se tavolo sarà, teorizzano fonti di maggioranza, si aprirà dopo che i giudici si saranno pronunciati sul ricorso d’urgenza dei commissari, non prima. Da Palazzo Chigi non si indicano i termini nè il percorso che sarà seguito. Anche se si conferma con forza la volontà di mettere in campo ogni strumento possibile per fare andare avanti la produzione dell’acciaio.

Quanto al confronto con Mittal, si cercherà sicuramente di indurli a restare, ma anche di aumentare il più possibile le frecce nell’arco dello Stato nel caso di un duro contenzioso legale per ottenere il massimo che l’azienda dovrà pagare se rescinderà il contratto: fino a cinque miliardi di euro, ipotizzano fonti tecniche esterne all’Esecutivo.

Intanto, si starebbero facendo le simulazioni per capire fin dove ci si potrà spingere con le ipotetiche controproposte: dagli gli ammortizzatori sociali (si ipotizza anche una platea di 2000 esuberi), alla possibilità di prepensionamenti per ridurre il «carico» dei 5000 esuberi chiesti dalla multinazionale franco-indiana.

Di fronte allo spettro della chiusura degli impianti, è però alla soluzione alternativa a Mittal che si guarda, con l’ipotesi di un intervento ponte dello stato, con gestione commissariale, nel tempo necessario a dare forma a una cordata di nuovi proprietari.