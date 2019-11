Mittal, tavolo con sindacati: non sia funerale acciaieria. Morselli: contratto va sciolto. Conte: grave responsabilità, azienda pagherà danni

TARANTO - «Non si può celebrare il funerale della più grande acciaieria di Europa con vittime, mandanti e carnefici», sottolinea il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, arrivando al ministero dello Sviluppo per il tavolo con ArcelorMittal. All’esterno un presidio di lavoratori arrivati da Taranto. Metre per l’azienda al ministero è arrivata l’A.d. Lucia Morselli.

Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil, arrivando avverte che «se Mittal pensa di non rispettare leggi e contratti c'è un problema di responsabilità verso il Paese e continua con questo comportamento dimostra irresponsabilità totale». Quello con sui l’ex Ilva è passata alla gestione di ArcelorMittal «è un accordo che deve essere rispettato da tutte le parti», azienda e Governo.

La leader della Cisl, Annamaria Furlan sottolinea che prima di entrare in una battaglia legale deve esserci un «confronto importante tra Governo, sindacati e azienda: i soggetti dell’accordo. Dobbiamo salvare 20mila posti di lavoro».

«Tutti sanno che se si spegne una acciaieria non verrà più accesa, non possiamo permetterlo», dice la leader della Fiom, Francesca Re David, ribadendo che a giudizio dei sindacati la procedura per il recesso avviata da ArcelorMittal «è illegittima», deve «rispettare il contratto», chiama anche il Governo a rispettare i patti stipulati sulla cessione dell’ex Ilva: «Il Governo tolga qualsiasi alibi e rispetti anche lui quanto aveva pattuito con l’azienda». E avverte: «Nessuno può proporci nessuno esubero perchè eravamo stati a trattare per un anno per evitare esuberi».

Dal fronte delle sigle dei metalmeccanici la Uilm, con il segretario generale Rocco Palombella, Ricorda. che «Mittal ha sì vincoli contrattuali ma non vincoli determinanti. E c'è così il rischio che possa andare via lasciando gli impianti in una situazione peggiore di quella che ha ereditato. Non possiamo aspettare il 5 dicembre per chiarire la situazione».

Il ministro Stefano Patuanelli avrebbe esordito, al tavolo tra ArcelorMittal e sindacati, sottolineando che il Governo non riconosce che per l’azienda ci sia oggi un diritto di recesso. Così riferiscono fonti presenti nel parlamentino del ministero dello Sviluppo dove, da poco, si è riunito il tavolo. Il ministro ha così impostato il confronto con l’azienda sul futuro dell’ex Ilva.

LE PAROLE DELL'AD MORSELLI - Riteniamo che «non siano stati rispettati i termini del contratto», sottolinea, a quanto si

apprende, l’A.d. di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, al tavolo con i sindacati sull'ex Ilva. Uno dei nodi è l’area a caldo: lavorarci «fino a qualche settimana non era un crimine ora lo è. Non è una cosa di poco conto». Poi le prescrizioni sull'altoforno Afo2: «Ci era stato detto che tutto quello che era stato chiesto dalla magistrature come interventi di miglioramento era in corso, invece non era stato fatto niente». «Noi siamo qui perché riteniamo che il contratto legalmente possa essere sciolto. Questo è quello che abbiamo chiesto e stiamo agendo in coerenza», sottolinea l'Ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli - a quanto si apprende - al tavolo sull'ex Ilva. «Con il venir meno dello scudo penale per «è stato rotto il concetto base del piano risanamento dell’ex Ilva», sottolinea l’Ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli - a quanto si apprende - al tavolo al ministero. Sono venuti meno i presupposti di un un piano «che diceva: 'ci piacerebbe avere la bacchetta magica ma non l’abbiamo, allora bisogna andare al 2023, quando l’area a caldo sarà accettabile, nel frattempo creiamo le condizioni per arrivarci e una delle condizioni era dare la protezione a chi ci lavora».

CONTE: AZIENDA PAGHERÀ DANNI - «Arcelor Mittal si sta assumendo una grandissima responsabilità» sull'ex Ilva, in quanto la decisione dello stop «prefigura una chiara violazione degli impegni contrattuali e un grave danno all’economia nazionale. Di questo ne risponderà in sede giudiziaria sia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d’urgenza». Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.

«È stato depositato il ricorso ex art.700 cpc al fine di fermare il depauperamento di un asset strategico del nostro sistema industriale come lo stabilimento ex Ilva di Taranto». Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. «Ben venga anche l’iniziativa della Procura di Milano che ha deciso di intervenire in giudizio e di accendere un faro anche sui possibili risvolti penali della vicenda», aggiunge.

«Il Governo non lascerà che si possa deliberatamente perseguire lo spegnimento degli altiforni, il che significherebbe la fine di qualsiasi prospettiva di rilancio di questo investimento produttivo e di salvaguardia dei livelli occupazionali e la definitiva compromissione del piano di risanamento ambientale», ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Nella causa civile promossa da Arcelor Mittal per il recesso del contratto d’affitto dell’ex Ilva è atteso un atto di intervento scritto da parte della Procura di Milano che ha deciso di essere parte del procedimento civile in base all’articolo 70. Secondo la norma, i pm concluderanno l’atto scritto con le loro richieste, in questo caso a sostegno dei commissari dell’ex Ilva. Nel procedimento inoltre potrebbe 'costituirsi' autonomamente anche il Governo.

MITTAL POSSIBILI EMISSIONI PER SPEGNIMENTO - «Le operazioni tecniche necessarie alla sospensione potrebbero comportare fasi transitorie con possibili emissioni visibili e possibile accensione delle torce dello stabilimento siderurgico». Lo scrive ArcelorMittal nella lettera inviata ai ministeri dell’Ambiente e dell’Interno, a Ispra, Regione Puglia, Comune di Taranto, Ilva in as, Arpa, al custode giudiziario degli impianti, ai comuni dell’area a rischio, in cui comunica il piano di «sospensione» dell’esercizio dello stabilimento e delle centrali elettriche. Il programma di sintesi riporta «le varie fasi della sospensione nonché informazioni riguardanti le attività che coinvolgeranno i principali impianti dell’area a caldo e le utilities di stabilimento». L’azienda siderurgica afferma che entro il «4 dicembre 2019 sarà completata la retrocessione dei Rami d’azienda» ma precisa che «a valle della restituzione degli impianti, ogni decisione circa la prosecuzione dell’allegato programma, spetterà unicamente alle società concedenti». Viene anche spiegato che «in considerazione della connessione tecnica esistente tra lo stabilimento siderurgico dl Taranto e la centrale elettrica di ArcelorMittal Italy Energy Srl alimentata a gas siderurgici, le attività di sospensione impatteranno, inevitabilmente, anche sulle attività della centrale, che dovranno essere in parte sospese».

«Al fine di minimizzare i rischi d’incidente e di danni agli impianti, la fermata degli altoforni deve essere preceduta dell’abbassamento della carica, cioè del consumo, per quanto possibile, dei contenuto dell’altoforno senza ulteriore alimentazione di ferriferi e coke». Lo spiega ArcelorMittal nella lettera di «sospensione dell’esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto». L’azienda ha indicato nel cronoprogramma la fermata dei tre altoforni (1, 2 e 4) entro metà gennaio 2020. «Sarà posta particolare attenzione - viene precisato - alla composizione del gas AFO nascente operando un controllo dello stesso secondo i requisiti di sicurezza attesi. Per ciascun altoforno, per garantire, per quanto possibile, il consumo del materiale presente all’interno, saranno effettuate: la bagnatura del nastro trasportatore detto 'via comunè; l’immissione di azoto in tutti i punti di immissione della rete di recupero del gas AFO; la regolazione temperatura del gas AFO alla bocca dell’altoforno tramite azoto di inertizzazione, l’immissione di acqua dagli spruzzatori di bocca, la regolazione dal vento in entrata; la colata dei fusi con abbassamento del livello del liquido; l’isolamento della rete gas dell’altoforno da quella di stabilimento e combustione del gas per autoconsumo e in torcia». A queste operazioni seguono quelle finalizzate «all’interruzione dell’adduzione del vento: apertura dei bleeder per la messa all’aria dall’altoforno; inertizzazione di tutte le reti gas interne all’altoforno con azoto e vapore, secondo i casi; gli isolamenti e le fermate di singoli dispositivi e sottosezioni di impianto». Per ciascun altoforno, seguirà il «colaggio della salamandra consistente nella foratura del crogiolo e nel colaggio degli ultimi fusi. Tale fase sarà supportata da specifiche procedure ed analisi di sicurezza»

ECCO LE MODALITÀ DI SPEGNIMENTO COCKERIE - Nella lettera di «sospensione dell’esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto», ArcelorMittal indica tutte le procedure particolari da seguire per la messa in sicurezza della rete Gas, delle cokerie, dell’agglomerazione, dell’acciaieria e delle centrali elettriche. In particolare per il reparto Cokeria, da sempre considerato tra i più inquinanti, «la sospensione pianificata della produzione di tutte le batterie dei forni a coke (7/8/11/12) deve essere realizzata - precisa l’azienda - con il preventivo e progressivo svuotamento dei forni e il mantenimento in riscaldo degli stessi al fine di preservare la funzionalità delle stesse per il successivo riavvio (la batteria 11 sarà definitivamente spenta)». La fase di fermata progressiva delle batterie a coke avverrà con specifiche modalità per la loro gestione in sicurezza. Al termine della procedura, quando «il gas prodotto non sarà più sufficiente ad assicurare la regolare marcia dell’estrattore, lo stesso sarà fermato e il gas prodotto sarà combusto nelle torce di emergenza dei bariletti». L'arresto dell’impianto di agglomerazione, precisa ancora l'azienda, avverrà nei tempi stabiliti con «isolamento dalle reti gas di stabilimento. La fermata dell’Acciaieria n. 2 (ultima a fermarsi tra le due), pur possibile senza conseguenze per la sicurezza in qualunque momento, deve essere effettuata dopo quella degli altoforni, al fine di consentire il trattamento della ghisa residua».