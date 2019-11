Taranto, corso in Medicina su sicurezza e malattie sul lavoro

«C'é la volontà, come accennato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di istituire a Taranto il corso di laurea in Medicina, con specializzazione nella sicurezza e prevenzione delle malattie sul lavoro». Lo sottolinea in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco, spiegando che «nei prossimi giorni sarà convocato il tavolo per pianificarne le linee portanti presso il Dipartimento di Programmazione Economica (Dipe).

All’accordo di programma parteciperanno, inizialmente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, il Ministero della Salute, quello del Lavoro, l’Università degli Studi di Bari, l'Istituto Nazionale sugli infortuni sul lavoro (Inail)».

Nell’accordo di programma «saranno definiti - aggiunge Turco - i contenuti dell’investimento pluriennale e soprattutto il piano straordinario assunzionale per il definitivo consolidamento anche del polo universitario jonico. L’inizio di un vero corso di laurea in Medicina è solo uno dei contributi che ho elaborato per ridare speranza ad una comunità ferita».