Manduria, cavalli feriti e denutriti: maneggio sequestrato

La polizia di Manduria ha denunciato il proprietario di un maneggio per maltrattamento di animali e ha sequestrato la struttura. Un'associazione a tutela degli animali ha infatti denunciato le gravi condizioni di salute e igienico-sanitarie in cui si trovavano i cavalli ospiti della struttura. Uno in particolare, di nome Nerone, sarebbe morto di stenti, nonostante l'insistenza dell'associazione nel farlo spostare per ricevere adeguate cure.

La polizia nel corso del sopralluogo ha trovato in una stalla tre cavalli e due pony. Un cavallo era denutrito, un altro ferito con sangue che fuoriusciva. I box in cui erano ospitati erano sporchi di letame. Inoltre i mantelli non erano curati e le ferite erano infette. I cavalli sono stati consegnati a un'associazione che li tutelerà.