Taranto, tenta di «disturbare» il fiuto dei cani ma Cc trovano droga

I Carabinieri della Stazione di Taranto Nord, e del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA), hanno arrestato al rione Paolo VI un pregiudicato 36enne, Antonio Fago, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I nascondigli della droga, in alcune prese elettriche, erano protette con dei "disturbatori" olfattivi per i cani delle unità cinofile. Nonostante tali espedienti, i cani antidroga, hanno attirato direttamente l’attenzione dei militari sugli incavi in cui è stato effettivamente rinvenuto un ingente quantitativo di droga, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 25 grammi di cocaina, 47 grammi di eroina e 21 grammi di hashish, oltre alla somma di Euro 1.290,00 in contanti, 2 bilancini di precisione, 3 coltelli a serramanico e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Pago è stato accompagnato in carcere a Taranto.