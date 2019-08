Massafra, perseguita la ex e il suo compagno: in cella

I Carabinieri della stazione di Massafra hanno arrestato un 46enne del posto per il reato di stalking in danno della ex coniuge e del nuovo compagno.

Le indagini avviate a seguito di alcune denunce presentate dalla donna e dal suo compagno, hanno fatto emergere il contesto di assoggettamento psicologico e vessatorio in cui le vittime versavano. Gli stessi, esasperati dalle minacce, dai pedinamenti e dalle ingiurie subite, nel mese di giugno 2019, hanno deciso di formalizzare una denuncia.

L’uomo, nonostante l’interruzione di ogni rapporto sentimentale, dall’anno 2016, in seguito alla separazione, ha continuato a perseguitare la donna, riservandole aggressioni sia fisiche che verbali e ponendo in essere continui atti persecutori, fino al punto di causarle un perdurante stato di ansia e paura, motivo per cui già nel dicembre 2016 lo stalker venne arrestato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Nella notte, un nuovo epilogo quando il 46enne, recatosi presso la dimora della ex moglie in Massafra, ha rivolto minacce di morte ed ingiurie all’indirizzo della donna e del compagno, venendo sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione subito dopo l’ennesimo episodio. Il 46enne è stato trasferito in carcere a Taranto.