Grottaglie, perseguita la ex e minaccia di far male alla figlia piccola: arrestato

La polizia di Grottaglie (Ta) ha arrestato un 40enne per stalking. L'uomo era già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla ex, dal momento che non si era arreso dopo la fine della relazione e continuava a perseguitarla. La donna nei giorni scorsi ha chiamato il 113 riferendo di aver litigato furiosamente con l'ex compagno, pregiudicato di Leporano, con numerosi precedenti penali. E gli agenti giunti sul posto hanno constatato che era solo l'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni verbali e fisiche che la vittima aveva subito negli ultimi mesi. La donna tre anni fa era rimasta incinta, e proprio all'inizio della gravidanza l'uomo era diventato violento, tanto che lei avrebbe voluto lasciarlo ma non ne aveva il coraggio. L'uomo era stato allontanato dall'abitazione familiare, ma ha continuato a tempestare la donna di messaggi whatsapp, minacciando di fare del male anche alla bambina. Si appostava perfino sotto casa, tanto che la donna veniva costretta a rinchiudersi senza uscire per giorni.

Ieri pomeriggio una volante della polizia, allertata dalla donna, ha sorpreso in flagrante lo stalker mentre tentava di forzare il portone d'ingresso di casa della donna, con pugni e calci. Inoltre aveva interamente cosparso di cenere l'auto dell'ex compagna. È stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto.