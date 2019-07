Sava, minaccia genitori tentando di estorcere denaro: arrestato 36enne

I carabinieri di Sava (Ta) hanno arrestato un 36enne del posto con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, dopo aver tentato di estorcere denaro ai genitori. Il padre dell'uomo lo ha denunciato, perché esasperato dalle continue minacce: da un mese la famiglia viveva in una situazione di forte disagio quotidiano, tanto che la madre aveva dovuto cercare ospitalità da un parente. L'uomo si trova in carcere.