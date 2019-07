Pulsano, 3 bulli rompono naso e denti a 14enne, genitori denunciano

Avrebbe riferito ai genitori di essere stato picchiato da una banda di bulli per un’unica colpa: aver “sconfinato” per una passeggiata da Leporano, il suo paese di residenza, a Pulsano. Un 14enne è ricoverato in ospedale per traumi al volto. Secondo quanto lo stesso ragazzino avrebbe raccontato anche ai sanitari del «Moscati» che lo hanno preso in cura per un trauma facciale, sarebbe stato avvicinato per strada da una baby gang e picchiato perché i bulli non avrebbero gradito la sua presenza in paese a Pulsano, per altro luogo in cui risiederebbero alcuni parenti della vittima. Secondo quanto si apprende, l’episodio avvenuto l’altra sera a Pulsano, potrebbe non essere isolato. Già altre volte, nel recente passato, alcuni genitori avrebbero lamentato la presenza della baby gang che prendeva di mira i ragazzini della zona.

Il padre del ragazzo picchiato avrebbe informato del fatto anche i Carabinieri della stazione di Pulsano riservandosi di sporgere formale denuncia quando il figlio fosse stato dimesso dall’ospedale affinché fosse lui stesso a raccontare l’accaduto.

A segnalare la vicenda è stato anche il consigliere Angelo Di Lena, presidente della quarta commissione Servizi Sociali del Comune di Pulsano che ha chiesto provvedimenti immediati all’autorità giudiziaria. «Un ragazzo minorenne è stato malmenato a Pulsano da tre bulli - scrive Di Lena in un comunicato stampa -, ed è ora ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al naso, oltre ad aver subito lesioni alla mascella, denti rotti ed ematomi ali occhi. Un fatto gravissimo - ha aggiunto il consigliere -. Per miracolo non è successo il peggio. Pare che l’episodio sia solo l'ultimo di una serie. Quanto è accaduto è inaudito ed inaccettabile - ha ribadito il consigliere Di Lena -, ed occorre che le indagini siano quanto più rapide possibili».

Sulla vicenda sono in corso accertamenti.