Marina di Ginosa: ha 8 braccianti irregolari in macchina, arrestato 39enne

Un 39enne originario del Sudan, residente a Marina di Ginosa (Taranto), è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I militari hanno notato otto braccianti agricoli, suoi connazionali, che avevano da poco finito di lavorare, salire a bordo della station wagon guidata dall’uomo: cinque nell’abitacolo e tre nel portabagagli. I braccianti erano privi di un regolare rapporto di lavoro.

Al termine degli accertamenti, l’autista del mezzo è risultato responsabile di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro in danno dei connazionali, i quali, occupati «in nero», erano costretti a prestare l’attività lavorativa in condizioni di sfruttamento e in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Contestualmente è stata denunciata, per reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, la titolare del terreno, una 30enne italiana, a cui sono state elevate ammende per 40mila euro.