Taranto, spaccia eroina in casa: arrestato pluripregiudicato

La polizia di Taranto da qualche settimana aveva avviato indagini mirate nei confronti di un noto pluripregiudicato, sospettato di aver ripreso la sua attività di spaccio nella sua casa di via Machiavelli, al quartiere Tamburi. Gli agenti hanno notato un continuo andirivieni di giovani, e quando hanno deciso di irrompere in casa, hanno trovato Vincenzo Balzo, 39 anni, che aveva la porta aperta e maneggiava alcune dosi di eroina in un mobile nell'ingresso.

I poliziotti hanno trovato 92 dosi di eroina (72 grammi), 20 grammi di cocaina, e più di mille euro in banconote di piccolo taglio. Tutto è stato sequestrato e l'uomo è stato posto ai domiciliari in quanto non in buone condizioni di salute.