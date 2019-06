Manduria, scontro frontale tra due auto: morto sul colpo 35enne

TARANTO - Un 35enne di Sava è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla provinciale 138 che collega San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, con Avetrana.

La vittima era alla guida di un’Audi A4 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un Suv Toyota Rav4, il cui conducente ha riportato ferite ed è stato condotto all’ospedale Giannuzzi di Manduria. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.