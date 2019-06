Maltratta la convivente, arrestato rumeno a Ginosa Marina

I carabinieri di Marina di Ginosa (Ta) hanno arrestato in flagrante un 26enne rumeno del posto, per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono partite dopo il ricovero nell'ospedale di Castellaneta (Ta) di una 21enne convivente dell'uomo, che già da tempo era vittima di violenze psicologiche e vessatorie da parte del 26enne. Arrestato, è stato condotto ai domiciliari.