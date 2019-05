Taranto, stalking ed estorsione a ex convivente: arrestato

TARANTO - Un 29enne pregiudicato di Taranto è stato arrestato dai carabinieri per i reati di stalking, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento ed estorsione nei confronti della ex convivente. I militari, a seguito di un a telefonata giunta al 112, sono intervenuti nel quartiere Paolo VI, dove una donna era stata costretta a rifugiarsi presso l'abitazione dei genitori, con i suoi figli minori, in quanto il suo ex, dopo averla inseguita e raggiunta, l’aveva per l'ennesima volta minacciata di morte pretendendo tra l’altro la corresponsione di una somma di denaro. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre infieriva con calci e pugni contro l’auto della vittima. Alla vista dei militari il 29enne ha tentato la fuga, ma è stato arrestato.