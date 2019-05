Marina di Ginosa, abusi edilizi: sequestrato un lido

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa (Ta) e del locale Nucleo Tutela Biodiversità, hanno sequestrato uno stabilimento balneare del posto e denunciato a piede libero il concessionario. I militari, hanno accertato che nel lido erano stati realizzati immobili e manufatti in maniera difforme e/o in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizie, paesaggistiche, ambientali e demaniali, consistenti in un chiosco bar e locali vari. La struttura, per complessivi mq. 2000 circa, è stata sottoposta a sequestro ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.