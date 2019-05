Taranto, cambio della guardia in Questura: si insedia Bellassai

TARANTO - «So che a Taranto c'è una criminalità frizzante. Sono arrivato da pochissimo e dovrò mettere a fuoco qual è la realtà nella quale dovrò muovermi. Ci sono problemi sociali, credo che su questo terreno ci dovremo impegnare non poco». Lo ha detto, incontrando i giornalisti, il nuovo Questore di Taranto Giuseppe Bellassai, di 57 anni, siciliano, proveniente dalla Questura di Benevento. «Per me Taranto - ha aggiunto - rappresenta un momento professionale importante. Questa è una città molto bella e con tanti problemi. La Polizia deve fare prevenzione non solo con le Volanti sul territorio ma dialogando con tutti e con i giovani in particolare, magari stando più vicini alle scuole».

Il neo Questore Bellassai, originario di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, prende il posto di Stanislao Schimera, diventato il nuovo Direttore dell’Ufficio di polizia di frontiera per la sicurezza di porti e aeroporti di Puglia, Basilicata e Abruzzo.