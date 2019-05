Caporalato, sfruttavano braccianti: 4 arresti a Castellaneta,

Sfruttati e minacciati. I carabinieri della Compagnia di Castellaneta in collaborazione con i militari della Compagnia di Pisticci, hanno dato esecuzione, nei comuni di Ginosa e Pisticci, ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari Paola Incalza su richiesta del pubblico ministero Filomena Di Tursi, nei confronti di un 58enne, titolare di una azienda agricola di Gioia del Colle e un 53enne, entrambi di Ginosa, e di un 49enne e un 53enne, entrambi di Pisticci, ritenuti responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, detenzione illegale e porto abusivo di armi e munizioni.

L’attività d’indagine, denominata «Radici» e svolta dai carabinieri della Compagnia di Castellaneta, ha consentito di far emergere le attività illegali connesse allo sfruttamento del lavoro nei campi. I particolare, i militari hanno accertato che la principale attrice nell’attività di sfruttamento è una 36enne di origine rumena, anch’essa colpita dal provvedimento con il quale il giudice Incalza ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nelle province di Taranto, Brindisi, Matera e Cosenza, che materialmente si adoperava per procurare il lavoro presso le aziende agricole con cui era in contatto, reclutando i lavoratori stranieri, sia connazionali che di origini africane.

La donna, che veniva coadiuvata dai 4 arrestati, quando i lavoratori ricevevano la paga, approfittando del loro stato di necessità, ne sottraeva la metà.

Da quanto è stato accertato, anche con l’intervento durante le indagini dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, la paga giornaliera era di 4 euro per ogni ora di lavoro nei campi, che veniva decurtata dalle spese per il vitto ed il viaggio per recarsi al lavoro, effettuato dalla rumena con un furgone.

Nello stesso contesto è emerso, altresì, il possesso e l’utilizzo di armi comuni da sparo (impiegate in campagna anche contro animali selvatici) da parte del 49enne che, a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 12 cartucce calibro 12, che sono state sequestrate, mentre il 53enne di Pisticci che ha aiutato il 49enne ad occultare le armi risponde anche di favoreggiamento, oltre del reato di caporalato.

Ulteriore riscontro all’attività d’indagine è emerso dal controllo mirato di un’azienda agricola di Gioia del Colle di proprietà del 58enne, sanzionata dai carabinieri anche per violazioni in materia di assunzioni e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 58enne e i due 53enni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre al 49enne il provvedimento è stato notificato presso il carcere di Matera dove si trova ristretto per altra causa.