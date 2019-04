Taranto, Di Maio atteso domani all'ex Ilva: con sé porta 4 ministri

TARANTO - Sarà sicuramente un caso ma nel giorno – domani, 24 aprile - nel quale il vicepremier Luigi Di Maio, accompagnato dai ministri Giulia Grillo (Sanità), Barbara Lezzi (Sud), Sergio Costa (Ambiente) e Alberto Bonisoli (Cultura), con 8 mesi di ritardo manterrà la promessa di venire a Taranto per spiegare la strategia del suo movimento e del governo Conte per la città dei due mari, archiviato ogni slogan riguardante la chiusura dell'acciaieria più grande d'Europa, in quella fabbrica si terrà la giornata dedicata a sicurezza e salute, l’«Health & Safety Day» che è una iniziativa globale di ArcelorMittal che si svolge ogni anno per ricordare che salute e sicurezza sono priorità assolute per la multinazionale dell'acciaio che dall'1 novembre scorso gestisce il siderurgico di Taranto.

Proprio la sicurezza sul luogo di lavoro è stato il punto sul quale più si è notato il cambio di marcia all'interno del siderurgico. «È cambiato tutto – racconta alla Gazzetta Carlo, operaio dell'area ghisa – perché c'è una attenzione maniacale, se non si usa la maschera quando previsto si rischia una multa di 250 euro e l'avvio di un procedimento disciplinare, i nuovi padroni hanno appositi vigilanti che subito fotografano e puniscono i trasgressori. Ma l'attenzione alla sicurezza riguarda perfino cose che una volta erano banali. Se c'è una piccola perdita di olio da una tubazione, bisogna intervenire subito, o per riparare o quantomeno per evitare la dispersione. Tutt'altra cosa rispetto a prima». Certo, la strada è ancora lunghissima e fa sorridere l'ignoranza di chi sostiene in questi giorni che il profitto di ArcelorMittal viene dopo di tutto, visto che la multinazionale ha chiuso i conti del primo trimestre 2019 della divisione italiana in profondo rosso, perdendo addirittura di più della gestione commissariale. Colpa di un mercato con prezzi stagnanti se non in calo, di una deficitaria gestione delle risorse finanziarie che ha già portato ai primi aggiustamenti nel top management, di una produzione di acciaio liquido ancora lontana dai livelli profittevoli, dagli investimenti necessari non solo e non soltanto per rispettare il piano ambientale ma anche per recuperare il terreno perduto. Perfino dal punto di vista del rebranding si nota che la transizione non si è ancora compiuta: ci sono operai vestiti che vecchie e logore tute marchiate Ilva, altri con tute nuove di zecca ma sempre a marchio Ilva, altri ancora, infine, con tute griffate ArcelorMittal ma appartenenti a diverse stagioni produttive. «Anche con i caschi è lo stesso – prosegue il racconto di Carlo – ma ci rendiamo conto che non è possibile avere tutto e subito anche perché ci sono da sostenere gli investimenti per rifare gli impianti. Abbiamo notato movimenti attorno all'altoforno 5, il più grande d'Europa, fermo ormai da 3 anni, e speriamo che i lavori di rifacimento procedano spediti per fermare l'altoforno 2, ormai incrinato su sé stesso, con una postura che trasmette inquietudine».

Se il top management è nuovo di zecca, preso a piene mani o dal gruppo, come Matthieu Jehl, vicepresidente e amministratore delegato di ArcerlorMittal Italia, già amministratore delegato del cluster di ArcelorMittal a Gent-Liege, o dall'esterno, o come il generale in pensione Giorgio Battisti, da qualche settimana nuovo direttore della sicurezza, all'interno della fabbrica si sente ancora il peso dei vecchi capi reparto o capi area, legati alla gestione Riva, implicati nell’inchiesta «Ambiente svenduto», e in qualche caso perfino alla politica e al sindacato di area Pd-Uilm. «Ci sono pezzi del sistema Riva – spiega alla Gazzetta Vittorio, operaio dell'area pronto intervento altiforni – che continuano a esercitare il loro potere all'interno dello stabilimento come se nulla fosse cambiato. Lo hanno fatto quando c'è stato da scegliere chi assumere e chi lasciare in cassaintegrazione, in carico all’amministrazione straordinaria, lo hanno fatto qualche giorno fa in occasione delle elezioni per la Rappresentanza sindacale unitaria, lo fanno perfino quando ci sono da fare le ore di straordinario». Residuati di un passato che evidentemente non ne vuole sapere di passare, simboli di una gestione che ha saputo resistere alla rivoluzione, almeno nella primissima fase di assestamento. Scorie che probabilmente si riflettono anche nelle ultime prese di posizione del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci (Pd) che è arrivato a paragonare la gestione di ArcelorMittal a quella della famiglia Riva, paventando azioni che l’azienda ritiene basati sul nulla: «manca qualsiasi riscontro oggettivo circa la pretesa situazione emergenziale necessaria a supportare qualsiasi provvedimento volto a limitare l'esercizio dello stabilimento di Taranto» hanno scritto Matthieu Jehl, amministratore delegato di ArcerlorMittal Italia e Samuele Pasi, responsabile dei rapporti istituzionali, in una lettera inviata al Comune.

LE RICHIESTE DI LEGAMBIENTE - «Ribadiamo al Ministro Di Maio la richiesta già due volte formalizzata circa la assoluta necessità che si proceda al più presto, e con i provvedimenti normativi più rapidi, come potrebbe essere un decreto legge, ad istituire la Viias (Valutazione integrata impatto ambientale e sanitario) per lo stabilimento siderurgico di Taranto». E’ una delle istanze che Legambiente rivolge al Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che domani presiederà nella Prefettura di Taranto il tavolo del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo), presenti anche i ministri Barbara Lezzi, Sergio Costa, Giulia Grillo e Alberto Bonisoli. L’associazione chiede inoltre a Di Maio «di sollecitare gli Amministratori Straordinari di Ilva spa a dare una informazione dettagliata e completa sullo stato delle bonifiche e sull'utilizzo delle risorse messe loro a disposizione», e «che si proceda rapidamente ad istituire e mettere a disposizione di tutti i cittadini un portale in cui vengano indicati, prescrizione per prescrizione, in maniera chiara e di facile lettura, gli interventi previsti, le scadenze, i risultati».

Sulla cosiddetta «immunità penale», Legambiente chiede «che in Parlamento si adottino provvedimenti che ne definiscano dettagliatamente l’ambito e che la circoscrivano unicamente alla stretta esecuzione delle opere previste nell’Aia e nel Piano Ambientale». Infine, chiede a Di Maio «di affrontare il tema dei risarcimenti della città e dei cittadini di Taranto» e, con riferimento al Cis, «che si proceda al più presto a finanziare le opere previste per la città vecchia e ad accelerare le bonifiche del mar Piccolo» e quelle previste «dall’applicazione dell’Aia del 2011 per garantire l’approvvigionamento di acqua dello stabilimento siderurgico utilizzando, invece che acqua potabile, i reflui affinati provenienti dagli impianti di depurazione», oltre alle opere «per la creazione del polo museale dell’Arsenale».