Minaccia genitori per ottenere soldi per droga, arrestato

I carabinieri di Palagiano (Ta) hanno arrestato un 43enne del posto, pregiudicato, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Le indagini hanno accertato che l'uomo da tempo aveva comportamenti di violenza psicologica e minacce di morte nei confronti degli anziani genitori, per farsi dare soldi per comprare la droga. L'uomo si trova in carcere.