Castellaneta, sequestrato lido abusivo: aveva fatto ampliamenti senza permesso

Un altro stabilimento balneare abusivo è stato sequestrato a Castellaneta (Ta) dalla Guardia Costiera. Il lido, "Il Sablée", che ha anche un ristorante-bar, è stato realizzato in maniera diversa da quanto previsto nelle autorizzazione. Sono state infatti riscontrate opere nuove, realizzate abusivamente, ampliate, modificate, che compromettono l'intera area, soggetta a vincoli paesaggistico-ambientali e denominata Zona speciale di conservazione "Pinete dell'arco ionico". I militari hanno sequestrato un'area pavimentata di 340 mq (terrazza panoramica), un vano adibito a cucina, una sala ristorante con vista mare di circa 200 mq., vari locali adibiti a deposito, cabine uso spogliatoio, diverse freschiere in legno, per un totale di oltre 1.100 metri quadrati. Le ipotesi di reato contestate al titolare del locale sono occupazione demaniale abusiva, violazione delle norme edilizie, paesaggistiche ed ambientali, deturpamento di bellezze naturali. Il sequestro non ha riguardato l’immobile adibito a bar, dove sono state riscontrate violazioni di lieve entità.