Pistola clandestina nascosta in auto, un arresto nel Tarantino

I carabinieri di San Giorgio Jonico (Ta) hanno arrestato un pregiudicato 57enne di Carosino Salvatore Presta, per detenzione e porto abusivo di arma clandestina e munizioni. I militari gli hanno intimato l'alt mentre era alla guida di un'auto, e lui da subito ha manifestato insofferenza. Pertanto i militari hanno approfondito il controllo della macchina e hanno trovato nel vano batteria del cofano una pistola semiautomatica, Browning, calibro 7.65, con matricola abrasa e colpo in canna. L'uomo, ai domiciliari con permesso di lavoro, è stato arrestato e condotto in carcere.