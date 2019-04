Pulsano, già ai domiciliari spaccia hashish in casa: in cella

I carabinieri di Pulsano (Ta) hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da sparo e munizionamento, un pregiudicato 27enne del posto, Pietro Zingariello, già ai domiciliari perché accusato di rapina e spaccio. Da alcuni giorni i militari avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell’abitazione del giovane, così hanno deciso di perquisirla e hanno trovato una pistola cal. 6,35 con relativo munizionamento; 15 gr. di hashish; 600 gr. di marijuana in parte già confezionata in dosi, materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente; 685 euro suddivisi in banconote di vario taglio e sequestrati in quanto ritenuti provento dell’attività illecita. Il 27enne si trova nel carcere di Taranto.