Laterza, nascondeva un arsenale in un capannone: arrestato 48enne

TARANTO - I carabinieri della Stazione di Laterza (Ta), con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellaneta (Ta), hanno arrestato un 48enne del posto, con precedenti di polizia ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio e detenzione illegale di armi clandestine ed alterate.

I carabinieri si sono recati presso un capannone in agro di Laterza di proprietà dell’uomo dove, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto nascosto in alcuni armadi un vero e proprio arsenale con armi clandestine e modificate con tanto di munizioni e polvere da sparo.

In particolare il 48enne è stato trovato in possesso di un fucile da caccia marca Safety Action Bayard Gun matricola 42589 detenuto illegalmente; due pistole giocattolo modificate e idonee allo sparo, di cui una con caricatore inserito contenente 3 cartucce cal. 9x21; un moschetto ed una canna di fucile prive di matricola; circa 700 bossoli, 630 proiettili ed ogive di vario calibro, mezzo chilo di polvere da sparo, inneschi per cartucce e strumenti atti al confezionamento delle stesse ed alla modifica delle armi. L'uomo è stato trovato anche in possesso di alcune parti di auto dalla dubbia provenienza. L'uomo ora si trova nel carcere di Taranto.

Le armi rinvenute saranno inviati al R.I.S. di Roma, per essere sottoposte ad accertamenti, balistici, dattiloscopici e biologici.