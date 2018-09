È il giorno del dolore nel quartiere Battisti. Alle 10 nella chiesa di Santa Lucia di via Messina saranno celebrati i funerali della piccola Anna, la bimba di 12 anni che mercoledì pomeriggio è caduta dal balcone di casa ed è morta poche ore dopo all’ospedale Santissima Annunziata. L’intero quartiere è sotto choc e si stringe attorno alla famiglia. Sul caso indagano la procura della Repubblica e anche quella per minori. Il pubblico ministero Giorgia Villa e il procuratore presso il tribunale dei minori Pina Montanaro hanno disposto l’ispezione del corpo della bimba, affidata al medico legale Marcello Chironi. Dall’esame è emerso che è stato il trauma alla testa ad uccidere la bimba. A parte qualche contusione, il medico non ha riscontrato altre fratture sul corpo al di fuori di quella fatale alla nuca. Secondo quanto trapelato la caduta sarebbe stata leggermente attutita dai fili di uno stendino per il bucato al piano di sotto ma non è bastato a salvarle la vita. Indagini e rilievi sono affidati ai carabinieri che al momento propendono decisamente per l’ipotesi della caduta accidentale ed escludono altre ipotesi. Probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno di casa, in una palazzina di via Cesare Battisti e ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Il davanzale è piuttosto basso e non è escluso che la bimba si sia seduta sul bordo della finestra perdendo l’equilibrio e cadendo all’indietro.

I carabinieri che indagano sulla tragedia, intanto, stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima della caduta. Il cellulare della piccola sarà visionato per capire di più della sua vita e delle sue amicizie.

Al momento dell’incidente la bimba era in bagno. L’incidente si è verificato intorno alle quattro del pomeriggio in un appartamento al terzo piano di una palazzina popolare. A quell’ora c’era molta gente affacciata o in giro per il quartiere. Gli investigatori hanno ascoltato i vicini di casa tra i quali anche alcuni testimoni oculari della caduta. «Una famiglia perbene – racconta una vicina – che frequenta la parrocchia. Non meritavano di subire una tragedia assurda come questa». La piccola Anna avrebbe dovuto iniziare tra qualche giorno la terza media nella vicina scuola Battisti. Secondo quanto trapelato, il dirimpettaio stava rientrando dal balcone proprio quando la bimba è volata giù. Ha sentito il tonfo sull’asfalto, è corso indietro e affacciandosi sul balcone ha visto la piccola e ha gridato subito per chiedere aiuto. «In questo stabile vivono pochi condomini, ci conosciamo tutti da anni – raccontano i vicini – incontravamo spesso la famiglia con la piccola Anna e il suo fratellino. Era molto educata e sempre gentile. Non riusciamo a credere che sia morta così». Subito dopo l’incidente sul posto è intervenuto il personale del 118. La piccola è stata trasportata al Santissima Annunziata. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la piccola è morta poco dopo le 22.