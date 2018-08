Strage di baby tartarughe: 33 cuccioli investiti dalle auto a Torre Colimena

Sono state tratte inganno, molto probabilmente, dalle luci della pubblica illuminazione e, una volta spuntate da sotto la sabbia, si sono incolonnate verso la parte sbagliata: non nella direzione del mare, bensì in quella dell’interno e, dunque, verso la litoranea.

Un errore fatale per ben 33 delle 35 tartarughine della specie “Caretta Caretta” che sono nate in un nido nel tratto di “Specchiarica”, lungo la litoranea di Manduria, a poco più chilometro da Torre Colimena. Nido che nessuno aveva notato nel corso dell’estate. Né erano state avvistate delle tracce della tartaruga che aveva deposto le uova e che è poi ritornata al largo. La schiusa è avvenuta nella tarda serata di sabato: forse verso le 23. Chiaramente, le auto, transitando lungo la litoranea, hanno finito per schiacciare gran parte delle tartarughine.

Solo al mattino della domenica c’è stato chi ha notato le strage delle tartarughine. Sono state avvisate le autorità competenti e, fra queste, anche le operatrici dell’oasi del Wwf di Policoro (che, con il progetto Euro Turtles, sovraintendono alla tutela di questa specie in estinzione in gran parte delle coste dello Ionio, sino alla Calabria) e i volontari della Lega Navale di Torre Colimena. Sono state recuperate le 33 tartarughine morte e, poi, la bella sorpresa: ne sono state trovate due ancora vive, immediatamente trasferite nel centro del Wwf di Policoro.

Prevedendo che possano esserci ulteriori schiuse dallo stesso nido, l’area della spiaggia è stata recintata e, ora, viene vigilata 24 ore su 24. Si vuole evitare, ovvero, che le eventuali nuove nate possano percorrere il tragitto sbagliato, che è costato la vita alle altre 33 tartarughine. Ironia della sorte, l’impianto di pubblica illuminazione in quest’area era stato attivato da pochi giorni e sabato sera le stelle non erano molto ben visibili per la foschia che di solito crea il vento di scirocco.