Lecce, un altro «spareggio» nella lunga volata salvezza

Da oggi il Lecce riprende a correre e a prepararsi per la sfida importantissima di domenica prossima conto la Cremonese.

Una gara che - inutile nasconderlo - potrebbe terminare con la prima vittoria casalinga dei giallorossi. Questo, ovviamente, si augurano i tifosi e ci si augura anche in casa Lecce, dopo la bella prestazione con successo finale a Salerno. Una vittoria contro i lombardi al Via del Mare, domenica prossima (fischio di inizio alle 15), spingerebbe la formazione salentina a quota 9 punti, praticamente a metà classifica, distanziando notevolmente proprio la Cremonese, ora bloccata a 2 punti sul fondo della graduatoria di serie A, insieme alla Sampdoria.

Maltempo permettendo, questo pomeriggio sul campetto di Acaya mister Marco Baroni riprenderà gli allenamenti dei suoi, dopo i due giorni di relax concessi dopo l’ultima seduta di sabato mattina. E bisognerà valutare le condizioni fisiche dei due acciaccati Banda e Di Francesco, che sabato scorso hanno lavorato a parte rispetto ai compagni. Se i due esterni non dovessero farcela a recuperare pienamente, contro la Cremonese ci sono le alternative che rispondono ai nomi di Listkowski, Oudin e Pablo Rodriguez. Questo per la fascia sinistra, perché sulla destra è invece pronto a rientrare alla grande Strefezza, che contro la Salernitana è entrato nella ripresa e ha siglato lo splendido gol della vittoria.

Oggi si ricomincia la preparazione senza i due giallorossi, convocati dalle nazionali. L’attaccante Lorenzo Colombo ieri pomeriggio ha giocato con l’Under 21 italiana, impegnata in un’amichevole contro la pari rappresentativa del Giappone. Colombo è stato schierato titolare dal commissario tecnico azzurro Paolo Nicolato e ha segnato un gol al 38’ del primo tempo. La partita è poi terminata sul risultato di 1-1. L’altro nazionale è il centrocampista Helgason, che con la Nazionale maggiore dell’Islanda sarà impegnato oggi, alle ore 20.45, contro l’Albania, nella gara valida per la Nations League. La sosta per le sfide delle nazionali è arrivata nel periodo migliore di questa stagione per il Lecce che, ad eccezione della sconfitta a Torino, ha pareggiato con Empoli, Napoli, Monza e vinto sul campo della Salernitana.

Intanto, ieri, l’Osservatorio calcistico Cies ha analizzato 60 campionati sportivi e ha stilato la classifica delle squadre più giovani. Come riportato da Sky Sport, in Italia il team più giovane è risultato proprio il Lecce (con una media di 24.56 anni), seguito da Empoli (25.31), Torino (25.65), Spezia (25.74), Milan (25.91), Cremonese (25.98), Verona (26.31), Fiorentina (26,51), Sassuolo (26.55), Napoli (26.65), Monza (26.68), Udinese (26.72), Atalanta (26.9), Juventus (27.68), Bologna (28.03), Roma (28.14), Salernitana (28.22), Lazio (28.85), Sampdoria (28.93) e chiude la classifica l’Inter (con una media del 29.19). Ma il Lecce si piazza bene anche nella graduatoria delle squadre più giovani in Europa: è infatti al quinto posto, dopo Valencia, Stoccarda, Southampton e Arsenal.