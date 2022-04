Monopoli, l'assalto al Palermo può valere un clamoroso secondo posto

BARI - Chi l'avrebbe mai detto che il Monopoli, un giorno, si sarebbe ritrovato a lottare per conquistare il secondo posto della serie C. La formazione biancoverde, quest'oggi in casa contro il Palermo, alle ore 14.30, per la terzultima giornata del gruppo C, si gioca una buona fetta di prestigio. Quello del «Veneziani» è il big match del 36° turno di un campionato di C che sta vivendo seriamente il rischio di vedere l'esclusione del Catania a causa dell'annullamento della vendita del club e dell'ufficiale risposta negativa della Lega Pro alla richiesta dei curatori fallimentari di contribuire economicamente per far terminare al club etneo la stagione in corso. Se la curatela fallimentare del club etneo non riuscirà a chiedere ai vertici federali la continuazione dell'esercizio provvisorio, la squadra sarà depennata dal campionato con conseguente cambio di classifica.

La sfida di Monopoli

Allo stadio «Veneziani», agli ordini del viterbese Petrella, il Monopoli attualmente quarto a 61 punti, proverà a distanziarsi dal Palermo a -1 dai pugliesi che, contestualmente, sono a -1 dalla seconda fila occupata dalla coppia Catanzaro-Avellino. I biancoverdi di mister Colombo sono reduci dallo 0-2 di metà settimana a Taranto, vedendosi spezzare la serie vincente lunga sei turni. L'avversario è un Palermo in salute, capace di conquistare 15 punti (4 vittorie e 3 pari) sui 21 disponibili delle ultime sette partite. Mister Colombo ha la rosa praticamente al completo: all'appello mancano solo lo squalificato Langella e l'indisponibile Rossi.

I galletti già forti della serie B

Il Bari, domani alle 17.30 con l'Avellino, affronta la prima partita della stagione con la certezza di essere promosso in serie B. Carichi anche del main sponsor Molino Casillo per la prossima annata Cadetta, la formazione di Michele Mignani potrà affrontare con un animo di leggerezza positiva la formazione irpina. La formazione di Carmine Gautieri, dalla sua parte, è impegnata nella lotta del miglior posizionamento della griglia playoff che, dopo la stagione regolare, in un tabellone intenso (i club dal 2° posto al 10° posto più la vincitrice della Coppa di C) ad incrocio con gli altri gironi, decreterà la quarta promossa in B. La formazione campana giunge da una serie vincente di due turni.

Francavilla difende la sesta fila

La Virtus Francavilla, che non vive un buon momento (3 punti negli ultimi 5 match), cerca nuova «gloria» domani (alle ore 14.30) in casa del Monterosi. Sul rettangolo viterbese la formazione di Roberto Taurino ha bisogno dei tre punti per ridare ossigeno alla sua classifica da playoff, che la vede attualmente piazzata in sesta posizione con 56 punti, nove in più del prossimo avversario. La squadra biancazzurra giocherà forte della sua nota costante, ovvero il bomber Patierno che, nel 4-4 col Campobasso, ha realizzato la sua seconda doppietta, andando a collezionare otto gol in tredici partite giocate.

Foggia nel posticipo

«Sono felice per questo periodo che sto vivendo, con le consegne tattiche datemi da Zeman, ma adesso vengono i playoff e dobbiamo farci trovare pronti». E' la positività di Davide Petermann, il centrocampista del Foggia che lunedì 11 aprile, alle ore 21, sarà in campo per l'ultimo atto del 36° turno in casa con il Catanzaro. Una sfida tra «vecchie signore» del professionismo calcistico che stanno vivendo questa stagione in modo «irrequieto». Per diverse giornate, i calabresi hanno rappresentato l'antagonista al Bari «ad alta velocità», ma poi, nell'ultimo scorcio, hanno fatto segnare una frenata documentata dai 7 punti acciuffati sui 18 a disposizione delle ultime sei partite, di cui ne hanno vinte solo due. Ma per il Foggia rimane un avversario pericoloso soprattutto perché punto dall'orgoglio. E' forte anche quello dei «Satanelli» attualmente settimi, in zona playoff, distanziati di otto punti dal Catanzaro.

A Picerno il derby apulo-lucano

Il Picerno difende l'ultimo bastione che vuol dire playoff, ovvero il decimo posto a 46 punti che, qualora il Catania dovesse essere estromesso, acquisirebbe vigore visto che i siciliani sono dietro i lucani di 2 punti. La Fidelis Andria lotta nella parte bassissima della classifica, dove è attualmente penultima (da playout), a distanza di sicurezza dall'ultima fila di una Vibonese ormai condannata ai Dilettanti. E' questa la vigilia, in numeri, del derby apulo-lucano in programma domani alle 14.30 allo stadio «Curcio» di Picerno, con il club di casa che in settimana, in sinergia con il comune potentino di Bella, ha allargato la sua casa di accoglienza a nuovi profughi ucraini. Ospitalità sì anche alla Fidelis Andria, ma nello spirito agonistico combattivo, come assicurano dalla società rossoblù. Stesse intenzioni dichiarate dalla squadra di mister Di Leo che lamenta un'inerzia nella realizzazione, come attesta il peggior attacco del campionato con 23 gol in 35 partite, 28 in meno dell'offensiva più prolifica alla corte di Zeman pari alle 63 segnature. Per la sfida di domenica al «Curcio» sarà out l'attaccante Di Piazza, ancora alle prese con noie muscolari. Tornano a disposizione dello staff tecnico biancazzurro l'attaccante Tulli e l'esterno Carullo.

Taranto nello «stretto»

La formazione di Giuseppe Laterza scenderà domani (ore 14.30) sul rettangolo di Messina ringalluzzita dalla prima vittoria dell'anno ottenuta nel recupero infrasettimanale col Monopoli (2-0). La squadra rossoblù è nella zona franca del campionato dove, se vi resterà sino alla fine, chiuderà i conti anzitempo con una salvezza piena. La difesa dell'attuale quindicesimo posto è dunque il diktat in casa rossoblù, la quale vede come una «minaccia» proprio il Messina, che ringhia dietro le spalle dei pugliesi a tre lunghezze di distanza. La gara del «Franco Scoglio», dunque, offre ad entrambe una fetta cospicua della torta della permanenza, con un orecchio allungato alle vicende del Catania, che rischiano di stravolgere l'economia del campionato. I biancoscudati, dopo il recupero di mercoledì vinto dagli jonici, lotteranno per fissare l'aggancio.

Il Potenza da brividi in Campania

Turris-Potenza è un'altra sfida da «gustare». Fischio di inizio domani alle 17.30. Sul piatto tre punti appetitosi per un Potenza incagliato nella zona playout, in quartultima posizione, a tredici punti di distanza dalla formazione campana. Il Potenza viene da sei punti nelle ultime cinque partite, un trend non virtuoso, ma la squadra di Pasquale Arleo ha orgoglio da vendere, con in testa il pensiero della salvezza. La Turris, invece, arriva dal pareggio beffa di giovedì 7 aprile della prosecuzione della sfida interna con il Campobasso. Il match, interrotto per la neve del 26 febbraio scorso sul 2-1 campano, ha visto il pareggio in zona Cesarini del Campobasso, col gol di Emmausso al 93'. Lecito aspettarsi una Turris «arrabbiata».