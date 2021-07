Sulle nuove maglie del Lecce tifo, tradizione e Santa Croce

Lecce - Sono state presentate questa mattina le nuove maglie dell'Us Lecce. In ognuna un simbolo legato alla tradizione, al tifo e alla città. Si comincia con la classica divisa giallorossa per poi passare a quella bianca, che riporta il simbolo del rosone di Santa Croce stilizzato sul fianco sinistro. Quella azzurra, invece, è dedicata ai tifosi, impressi sulla maglia con una immagine legata ai tempi in cui entusiasmo e cori risuonavano dalla curva alle tribune.

Anche quest'anno non è prevista la campagna abbonamenti ma, in vista di una possibile riapertura degli stadi, pur se contingentata, sono previste iniziative taglia-prezzi ai membri di «Us Lecce program».

Per chi l'ha sottoscritto il risparmio non è di poco conto: curve e distinti costano 5 euro (intero) mentre per gli under 14 il prezzo è di due euro contro i rispettivi 14 e 6 euro del prezzo gara standard. In tribuna 9 e 4 euro contro i 18 e 8 del biglietto standard. La centrale inferiore costerà 16 e 8 euro contro i 26 e 12 del prezzo intero, infine 26 e 11 euro per la centrale superiore contro i 36 e 16 del prezzo pieno. Chiudono le poltronissime con 45 e 20 euro. Il prezzo gara standard, invece, è di 55 e 25 euro.