Lecce, ecco la lista dei convocati per il ritiro estivo

LECCE - Ai nastri di partenza il Lecce targato Marco Baroni per il prossimo campionato di serie B. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani ha comunicato la lista dei giocatori convocati in sede giovedì 8 luglio, per sostenere le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e i test da campo presso l’Acaya Golf Resort. Si tratta di un preritiro prima di quello in programma a partire dal prossimo 15 luglio, sino al 30 luglio, a Folgaria.

Di seguito la lista dei giocatori convocati.

Portieri: Marco Bleve, Alexandru Borbei, Vasconcelos Gabriel, Mauro Vigorito.

Difensori: Brynjar Ingi Bjarnason, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Fabio Pisacane, Davide Riccardi, Alessandro Tuia.

Esterni difensivi: Romario Benzar, Marco Calderoni, Antonino Gallo, Luca Paganini, Roberto Pierno, Brayan Vera, Leonard Zuta.

Centrocampisti: John Björkengren, Alexis Blin, Liam Henderson, Morten Hjulmand, Zan Majer, Sergio Maselli, Marco Mancosu.

Esterni offensivi: Marcin Listkowski, Marco Olivieri.

Attaccanti centrali: Massimo Coda, Pablo Rodriguez.

Al gruppo saranno aggregati e raggiungeranno il ritiro di Folgaria i giovani: Catalin Vulturar (centrocampista classe '04) e Catalin Burnete (attaccante classe '04).